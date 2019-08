20mila cicche raccolte a La Pelosa

(ANSA) - STINTINO (SASSARI), 26 AGO - Alla Pelosa i divieti e le prescrizioni funzionano. Un esempio arriva dalla raccolta effettuata nell'ultimo weekend nelle aree fumo, istituite lo scorso anno. Si tratta di punti nei quali, a ridosso delle dune o all'inizio delle passerelle che conducono in spiaggia, i bagnanti possono fumare in tranquillità la propria sigaretta, per poi gettarla nell'apposito contenitore. Nel fine settimana appena trascorso, gli operai del Comune hanno svuotato i cestini: sono stati raccolti oltre 20mila mozziconi di sigarette.

"I sistemi che abbiamo adottato per far rispettare la spiaggia funzionano - afferma il sindaco Antonio Diana - e la risposta dei turisti mi sembra eloquente. La presenza degli steward e dei barracelli (guardie addette alla sorveglianza di luoghi) inoltre, aiuta a sensibilizzare al rispetto delle altre regole, come usare le stuoie e risciacquare i piedi quando si lascia la spiaggia".