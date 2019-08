Svizzera: aereo ultraleggero precipita sul Sempione, 3 morti

Incidente aereo con tre morti questa mattina sul Passo del Sempione. Un piper, partito alle 9 da un aeroporto del Canton Vaud, si è schiantato mentre si stava dirigendo in Italia. Lo riporta il Corriere del Ticino citando la Polizia cantonale vallesana. La dinamica dell'incidente è al momento poco chiara. Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato il relitto in fiamme e tre cadaveri: il pilota, un uomo e un bambino. L'identificazione formale delle vittime è ancora in corso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza ha avviato un'indagine per chiarire la causa dell'incidente.(ANSA).