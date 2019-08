Maxi-tamponamento in A4, dieci feriti

(ANSA) - VERONA, 25 AGO - Sono una decina le persone rimaste ferite in un maxi-tamponamento tra cinque autovetture avvenuto sul tratto veronese dell'autostrada A4, tra Sirmione e Denesenzano, in direzione Milano. Tra i feriti, tutti in modo lieve, anche due bambini. La A4 ha registrato traffico molto intenso per il rientro dei vacanzieri, e l'incidente ha causato lunghe code, che hanno raggiunto il massimo di 9 chilometri. Sul posto, per i soccorsi e il ripristino della viabilità, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada.