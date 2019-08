Principio incendio Archivio Stato Siena

(ANSA) - SIENA, 23 AGO - Un cortocircuito nel pomeriggio ha generato un principio di incendio nella sala dell'Archivio di Stato di Siena dove sono conservate anche le Biccherne, le tavolette medievali in legno che contengono i registri contabili dell'antico Comune di Siena conservatesi fino ai nostri giorni.

Il cortocircuito ha riguardato un impianto della sala e ha fatto scattare l'allarme anche se non ha generato fiamme. Non risultano danni materiali, tuttavia i dipendenti dell'Archivio ed alcuni visitatori presenti sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco intervenuti intanto sul posto.

La sala è stata messa in sicurezza dai pompieri e sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del cortocircuito.