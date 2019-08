Toscana,prosegue codice giallo temporali

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - Codice giallo per rovesci e temporali domani 23 agosto in Toscana, dalle 9 alle 21, che si aggiunge a quello già in vigore oggi, dalle 13 alle 21, sulle zone centro meridionali della regione. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale.

Dopo un temporaneo miglioramento nella nottata, spiega una nota, una nuova perturbazione interesserà tutta la Toscana ad eccezione della costa grossetana e l'arcipelago, portando rovesci e temporali sparsi localmente intensi, in particolare nel pomeriggio sulle zone interne. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate.