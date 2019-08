Rubati giochi scuola, appello sindaco

(ANSA) - CAGLIARI, 22 AGO - I bambini della scuola materna di Samassi da oggi non hanno più i giochi in giardino. Nella notte qualcuno ha rubato due scivoli, tre dondoli e una casetta di plastica colorata che erano sistemati. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio dopo la denuncia presentata dal sindaco di Samassi Enrico Pusceddu che ha anche affidato alla sua pagina Facebook e uno sfogo e un appello al ladro dal titolo 'Lettara a un ladro di sorrisi'.

"Rimetti i giochi dove li hai trovati, restituisci i sorrisi ai nostri bambini e ritrova la tua dignità, vedrai che alla fine ti sentirai meglio e anche noi con te - scrive - Se i giochi che hai rubato hanno lo scopo di rendere felici i tuoi bambini perché non puoi permetterti di comprargliene dei nuovi non preoccuparti, riportaci i giochi e insieme, privatamente, troveremo il modo per fare un regalo anche ai tuoi bimbi".