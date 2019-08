Incidenti, travolto e ucciso da furgone

(ANSA)- AVELLINO, 22 AGO - Incidente mortale a Montemarano, in provincia di Avellino, poco dopo la conclusione dello spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti del santo patrono. Un uomo di 77 anni, originario di Castel San Giorno (Salerno) è stato travolto e schiacciato da un furgone che era stato parcheggiato in pendenza in contrada Pezza Cancelli, dove la ditta per la quale la vittima lavorava, aveva appena concluso lo spettacolo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 della notte scorsa. I sanitari del 118 non hanno potuto che costatare il decesso. Il corpo dell'uomo è stato trasferito all'ospedale di Solofra (Avellino) su disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) per ricostruire la dinamica dell'incidente.(ANSA).