Giù frammenti da fronte Palazzo Rucellai

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - Caduti frammenti in strada dalla facciata di Palazzo Rucellai, a Firenze, in via della Vigna Nuova, esempio di dimora rinascimentale del '400. Nel pomeriggio, dal bugnato del fronte dell'edificio, si sono staccati dei piccoli pezzetti di pietraforte. Nessun passante risulta colpito. I vigili del fuoco sono andati sul posto con un'autoscala per svolgere minuziose verifiche della facciata e un'accurata rimozione delle parti ancora pericolanti che comunque riguarderebbero un'area limitata e le cui dimensioni sono piuttosto ridotte.

Via della Vigna Nuova è stata chiusa ai veicoli dalla polizia municipale per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e l'area prospiciente Palazzo Rucellai è stata parzialmente interdetta anche ai pedoni, poi la strada è stata riaperta.