Corteo Bibbiano, stop auto a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 22 AGO - Circolazione di tutti i veicoli sospesa in centro storico, domani, al fine di "consentire il passaggio del corteo, organizzato a Ferrara, per sensibilizzare la popolazione sui fatti accaduti a Bibbiano". Lo ha deciso l'Amministrazione della città emiliana guidata dal neosindaco leghista, Alan Fabbri.

Nel dettaglio, viene spiegato, "tra le 19 e le 23 è prevista la sospensione della circolazione di tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti lungo il percorso" lungo piazza Travaglio, corso Porta Reno, piazza Trento Trieste, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Castello, via della Luna, via Garibaldi e piazza Municipio.