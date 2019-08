Ultrà ucciso: 300 agenti per funerale

(ANSA) - ROMA, 21 AGO -Sono circa 300 gli agenti delle forze dell'ordine in campo per i funerali di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti a Roma. Il corteo funebre è partito dal policlinico di Tor Vergata, scortato dalle forze dell'ordine, diretto al santuario del Divino Amore dove alle 15 inizieranno le esequie. In chiesa potranno entrare solo cento persone indicate dalla famiglia.