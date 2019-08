Open Arms: nave verso Porto Empedocle

(ANSA) - AGRIGENTO, 21 AGO - La nave Open Arms, sotto sequestro preventivo da parte della Procura di Agrigento, ha lasciato il porto di Lampedusa (Ag) e sta facendo rotta verso Porto Empedocle (Ag) dove giungerà in serata. L'imbarcazione della ong spagnola, per i Pm, poteva rimanere a Lampedusa, ma si sarebbero determinati problemi per i collegamenti aerei e con i traghetti di linea a causa della vicinanza del molo con l'aeroporto. La Open Arms poteva anche andare a Licata (Ag), come è accaduto in occasione di precedenti sequestri di navi di Ong, o a Porto Empedocle su cui è ricaduta la scelta.