Sardegna, ucciso davanti al suo terreno

(ANSA) - NUORO, 20 AGO - Omicidio nelle campagne di Genoni nel Sud Sardegna. Nella tarda serata di ieri, Roberto Vinci, di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato centrato da un solo colpo di fucile probabilmente caricato a pallettoni, dopo essere stato sorpreso dal killer mentre si stava recando in bicicletta in un terreno di sua proprietà.

L'allarme al 118 è giunto a tarda sera dopo una chiamata probabilmente di qualche passante. L'ambulanza medicalizzata è arrivata sul luogo dell'agguato dove i medici hanno tentato una prima rianimazione sul posto. Viste le gravissime condizioni l'uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è deceduto intorno alle 2.

Sul posto il maggiore Michele Cappa, comandante del Nucleo investigativo di Nuoro, sta dirigendo le indagini: i militari scavano nel passato di Vinci che ha una serie di precedenti penali alle spalle per rapine e furti.