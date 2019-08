Cade da scala, morta giostraia a Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Una donna di 39 anni, italiana, è morta in un incidente sul lavoro al luna park di Miramare di Rimini. Secondo una ricostruzione era su una scala per fare una manutenzione a una giostra, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra, battendo la testa. Sono intervenuti il 118 e la Polizia. Per gli accertamenti procede l'ispettorato del Lavoro. Un'ipotesi, da verificare, è che la giostraia abbia preso una scossa toccando dei cavi elettrici e per questo sia caduta.