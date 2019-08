Salvato turista disperso in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 19 AGO - Un turista italiano di 38 anni è stato soccorso dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico durante un'escursione nel percorso di trekking per Cala Mariolu, in Ogliastra, nella Sardegna orientale.

L'allarme è scattato alle 9.30 dalla centrale operativa del 118: l'uomo stava percorrendo il cammino che porta a Cala Mariolu quando ha perso l'orientamento. I tecnici della stazione alpina dell'Ogliastra hanno raggiunto il disperso e lo hanno accompagnato fino alla spiaggia. Fondamentale per il ritrovamento del 38enne, che si è svolto in una zona particolarmente impervia, è stato l'impiego del sistema SMS Locator, che ha consentito di avere la posizione dell'uomo in tempo reale e il suo rapido recupero.