Sabbia rubata: "ganasce fiscali a ladri"

(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Ganasce fiscali contro i turisti, in particolare stranieri, che rubano sabbia, conchiglie e cocci dalle spiagge della Sardegna. È l'idea a cui sta lavorando il Corpo forestale regionale per dare un freno all'arrembaggio dei moderni predoni sui litorali dell'Isola. "Stiamo valutando la possibilità di attivare questo istituto - spiega all'ANSA il comandante del Corpo forestale della Sardegna, Antonio Casula - Molte delle persone che commettono questi furti sono stranieri e quando rientrano nella loro nazione è difficile ottenere il pagamento della sanzione".

"La Regione sarda - ricorda il dirigente - ha una normativa ben precisa in merito a questo tipo di ruberie, la legge 16 del 2017, e questa prevede multe dai 500 ai tremila euro. Noi, come la Guardia di finanza, i Carabinieri e la Polizia, facciamo il sequestro del materiale e notifichiamo la sanzione, ma poi i turisti tornano nel loro Paese e il più delle volte non pagano.