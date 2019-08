Migranti: proseguono "sbarchi fantasma"

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 19 AGO - Mentre è ancora in fase di stallo la vicenda della Open Arms, alla fonda davanti alle coste di Lampedusa con 107 migranti, proseguono senza sosta i cosiddetti "sbarchi fantasma". Sempre a Lampedusa sono approdati nella notte 16 extracomunitari, provenienti dalla Tunisia, che erano stati intercettati da un pattugliatore della Guardia di Finanza a poche miglia dall'isola su un barchino.

Un'altra piccola imbarcazione con a bordo 37 migranti è stata soccorsa in mattinata sempre da una motovedetta della Fiamme Gialle. Un mini sbarco la notte scorsa si è registrato anche a Sciacca (Ag), sulla spiaggia dell'Arenella. Alcuni passanti hanno notato alcune persone che si disperdevano sulla terraferma. Immediato I carabinieri hanno fermato 11 migranti che hanno dichiarato di essere di nazionalità tunisina. Nessuna traccia della barca utilizzata per la traversata. I carabinieri non escludono che altri migranti siano riusciti a far perdere le proprie tracce.