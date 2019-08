Killer barista cinese si costituisce

(ANSA) - BOLOGNA, 19 AGO - L'uomo ricercato per l'omicidio della barista cinese Hui 'Stefania' Zhou si è costituito. Nella notte, intorno alle 2.30, dopo più di dieci giorni di latitanza, la sua fuga è finita: il presunto killer, identificato dalla Polizia in Hicham Boukssid, 34 anni, si è presentato in una caserma dei Carabinieri di Reggio Emilia.