Blitz antidroga, 23 misure cautelari

(ANSA) - NUORO, 19 AGO - Blitz della Polizia di Stato nel Nuorese per una vasta operazione antidroga. Dalle prime luci dell'alba, un centinaio di poliziotti della Questura di Nuoro con l'ausilio delle Squadre Mobili di Cagliari, Oristano e Sassari, del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile, sono impegnati nell'operazione "Proserpina". Sono 23 le misure cautelari disposte dal Gip, delle quali diverse in carcere, agli arresti domiciliari, altre con obblighi di dimora nel territorio del Comune di Nuoro e anche con obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria. In esecuzione anche numerose perquisizioni domiciliari a Nuoro, Cagliari e Oristano nei confronti di una trentina di indagati.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura a Nuoro alle 12.