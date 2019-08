Salvini contestato da manifestanti

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 18 AGO - Al suo arrivo al festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alcune decine di manifestanti mischiati tra il pubblico hanno contestato con fischi e urla tipo 'torna a casa' il leader della Lega Mattei Salvini prima che arrivasse sul palco. Per l'incontro col ministro dell'Interno la Versiliana ha registrato il tutto esaurito, con centinaia di partecipanti.

Circa un centinaio le persone che si sono invece riunite in presidio vicino all'ingresso del Festival, in attesa dell'arrivo del vice premier esponendo uno striscione con scritto 'Salvini esci adesso ti facciamo noi un bel processo'. I manifestanti, tra esponenti di Anpi e sigle della sinistra, hanno esposto bandiere rosse e intonato slogan contro Salvini.

Alcune centinaia di persone hanno invece preso parte al corteo a Marina di Massa, organizzato dal Partito dei Carc e a cui hanno aderito altre realtà, per manifestare contro la presenza stasera di Salvini alla festa della Lega Toscana a Ronchi.