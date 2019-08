Papa: non basta dirsi cristiani

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 AGO - La parola di Gesù mette in crisi "spezzando le facili illusioni di quanti credono di poter coniugare vita cristiana e mondanità, vita cristiana e compromessi di ogni genere", "atteggiamenti contro il prossimo".

"Si tratta di non vivere in maniera ipocrita, ma di essere disposti a pagare il prezzo di scelte coerenti" col Vangelo. "È buono dirsi cristiani, ma occorre soprattutto essere cristiani nelle situazioni concrete, testimoniando il Vangelo che è essenzialmente amore per Dio e per i fratelli". Lo ha detto il Papa all'Angelus.