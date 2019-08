Omicidio-suicidio, morti due uomini

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Due stranieri, del Bangladesh o dello Sri Lanka, sono stati trovati morti stamattina in quello che si configura come un omicidio-suicidio accaduto in via Valle Anzasca a Milano, nel quartiere popolare di Baggio. L'ipotesi degli agenti della Questura è che uno dei due abbia accoltellato a morte l'altro e poi si sia impiccato al balcone di casa con delle lenzuola. E' stato un residente in zona a dare l'allarme dopo aver visto l'uomo impiccato.

Nella casa sono intervenuti gli agenti della Scientifica per il rilievi.