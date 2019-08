Sardegna: 6 roghi spenti con mezzi aerei

(ANSA) - CAGLIARI, 17 AGO - Sono stati tutti spenti i roghi divampati in Sardegna. Le operazioni sono state rese difficili dal caldo e dal vento di maestrale che ha alimentato le fiamme. Il primo incendio si è sviluppato a Buddusò, in località "Sos Canales", tra il Sassarese e la Gallura, ed è stato spento anche grazie all'intervento di un elicottero. Due i mezzi aerei arrivati, invece, a Carloforte (Sulcis) per domare un rogo che ha devastato 400 metri di pascoli incolti.

Più vasto il fronte di fuoco a Villanova Monteleone (Sassari) dove è stato necessario l'arrivo di due Canadair e due elicotteri. In fumo dieci ettari di pascolo alberato.

Solo un elicottero è invece arrivato per domare i tre roghi scoppiati ad Arzana (Ogliastra), Pula e Muravera (Sud Sardegna).