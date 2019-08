Soccorso nell'Adda, morto in ospedale

(ANSA) - BERGAMO, 16 AGO - E' morto la notte scorsa in ospedale Giovanni XXIII di Bergamo l'uomo di 41 anni che ieri pomeriggio si è sentito male mentre faceva il bagno con il figlio di 14 anni nell'Adda tra Cornate d'Adda (Monza e Brianza) e Medolago (Bergamo). Egiziano, abitava a Carnate, nel Milanese: il malore lo ha colto d'improvviso. I soccorsi erano stati immediati, anche per la presenza in zona di un'ambulanza del 118 impegnata in un'altra attività di soccorso. Recuperato in gravi condizioni, è stato subito soccorso e portato sulla riva bergamasca, sulla spiaggetta di Medolago, dove gli è stato praticato il massaggio cardiaco e, una volta rianimato e stabilizzato, trasportato in codice rosso all'ospedale, dove è morto.