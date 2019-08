Rissa tra migranti e italiani, 4 arresti

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 16 AGO - Quattro cittadini extracomunitari, Touray Bubacar, gambiano di anni 25; Jaiteh Alagie, senegalese (21); Jaiteh Dembo maliano (29) e Marong Suwaro, gambiano (28) sono stati arrestati dai carabinieri a San Ferdinando con l'accusa di rissa.

I quattro, tutti ospiti della tendopoli, si sarebbero resi responsabili, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, mentre era in evidente stato di ebbrezza, del danneggiamento della recinzione di un lido e di un lancio di pietre e bottiglie contro alcuni avventori. All'arrivo dei militari i quattro hanno tentato di allontanarsi ma sono stati subito bloccati.

Gli accertamenti hanno permesso di rilevare il coinvolgimento negli stessi fatti di tre cittadini del luogo rintracciati nei pronto soccorso degli ospedali di Polistena e Gioia Tauro e denunciati per danneggiamento, rissa e lesioni personali. Feriti lievemente anche uno degli arrestati e un appartenente all'Associazione nazionale carabinieri intervenuto per sedare la rissa.