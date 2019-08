Palio Siena: Istrice vince la'provaccia'

(ANSA) - SIENA, 16 AGO - Dopo aver vinto la quarta prova di ieri mattina e la prova generale di ieri pomeriggio, stamani la contrada dell'Istrice, con il fantino Andrea Coghe detto 'Tempesta' sul cavallo Oppio, ha vinto anche la 'provaccia' in vista del Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta in cielo che si corre alle 19.

Buona partenza di Pantera e Aquila con quest'ultima che ha preso la testa della corsa per poi essere superata dalla Pantera alla fine del primo giro. Ma poi l'Istrice ha superato la Pantera al secondo Casato portando al termine in testa la 'provaccia'. Da segnalare che nel corso della tradizionale cena delle contrade di ieri sera, cena detta della prova generale, il fantino esordiente dell'Aquila Stefano Piras ha ufficializzato il suo soprannome: si chiamerà Scangeo.