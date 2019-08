Incendi,3 Canadair in azione in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 AGO - In Sardegna è ancora emergenza incendi. Il vento di maestrale sta alimentando i numerosi focolai scoppiati a macchia di leopardo in tutta l'Isola, rendendo impegnative le operazioni di spegnimento. Nel pomeriggio, con l'aumento delle temperature, a Perdasdefogu (Ogliastra), in località Sa Perda Sa Figu, stanno intervenendo un Canadair e tre elicotteri della flotta regionale che lanciano bombe d'acqua sulla zona per dare manforte alle squadre a terra impegnate ad arginare le fiamme. Fuoco anche nel Medio Campidano, a Villacidro in località Perda Massa, dove sta intervenendo un mezzo aereo. Vasto il rogo divampato nelle campagne di Loiri Porto San Paolo (Gallura) in località Montiggione. L'incendio si è sviluppato poco dopo le 16, propagandosi velocemente. In azione ci sono due elicotteri e due Canadair.