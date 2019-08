Dispersi sul Conero,in corso recupero Cc

(ANSA) - ANCONA, 16 AGO - I Carabinieri Forestali delle Stazioni del Conero - Sirolo e Ancona sono impegnati dal primo pomeriggio in complesse operazioni di ricerca e soccorso di sette ragazzi residenti nel Fermano, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, dispersi nell'area della riserva integrale del Monte Conero. Uno dei giovani, compreso di aver perso il sentiero, alle 15 è riuscito a contattare l'utenza mobile dei Cc Forestali di Jesi - San Marcello poi intervenuti nelle operazioni di soccorso. Nel tentativo di raggiungere la spiaggia i ragazzi si sono addentrati in un'area chiusa al pubblico e priva di sentieri, sulla falesia prospiciente Portonovo, in area impervia con dirupi rocciosi soggetti a crolli e vegetazione intricata di roveti. Verso le 17.30, due Cc Forestali del Conero sono riusciti a raggiungere i ragazzi già tranquillizzati telefonicamente dai militari. L'arrivo dei sette in hotel a Portonovo è previsto in serata: il rientro è difficoltoso anche a causa delle calzature non idonee di alcuni di loro.