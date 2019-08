A Milano bene confiscato per senzatetto

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - A Milano uno stabile confiscato alla criminalità organizzata, che ospitava un night club, diventerà dal prossimo inverno un rifugio per i senzatetto e i loro cani con 50 posti letto. L'edificio di due piani, confiscato nel 2010, si trova in via Ripamonti 580 ed ha un terrazzo e un grande giardino recintato.

Il Comune entro settembre lancerà un bando per la gestione. "Abbiamo pensato di dedicare la struttura di via Ripamonti all'accoglienza dei senzatetto che hanno un animale - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti - perché spesso sono proprio loro i cosiddetti irriducibili della strada". Il centro rimarrà aperto 24 ore su 24 per permettere agli ospiti di usufruire di percorsi di inclusione sociale che comprenderanno, dove possibile, l'accesso a tirocini, borse lavoro e tutto ciò che è necessario per l'avviamento all'autonomia.