Scivola per 80 metri, grave donna

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Una donna si è infortunata sul Monte Volaia, di 54 anni, ed è stata ricoverata all'ospedale di Udine, le sue condizioni sono gravi. Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino e Speleologico, la donna, friulana, era in escursione assieme al marito e stava scendendo dalla cima del Monte Volaia quando, a una quota di circa 2200 metri, è scivolata su una roccia ruzzolando per 80 metri circa su rocce e brecciolino. Anche un'altra donna è rimasta infortunata, ma in modo molto più lieve, ed è stata recuperata dal personale tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico. La donna, di 54 anni, infortunatasi a un arto, era nella zona del Monte Avanza ed è di Forni Avoltri. E' stata recuperata dall'elicottero della Protezione Civile con a bordo i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico e condotta all'ospedale di Tolmezzo. (ANSA).