Due morti in frontale nel Cremonese

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - Due persone hanno perso la vita poco dopo la mezzanotte in uno schianto frontale avvenuto sulla strada provinciale 33, a Pieve San Giacomo, nel Cremonese. Le vittime, entrambe del posto, avevano 27 e 49 anni.

Per cause ancora da accertare le due vetture si sono scontrate violentemente: una - una Panda - è finita nel canale di irrigazione a bordo della strada e ha preso fuoco, mentre l'altra è uscita dalla carreggiata dalla parte opposta. Entrambi i conducenti - secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidenti insieme ai vigili del fuoco di Cremona e al personale del 118 - sono morti sul colpo.

I mezzi sono stati messi sotto sequestro, a disposizione del magistrato. Non ci sono testimoni dell'incidente, solo i segni lasciati sulla strada dalle due auto per stabilire la dinamica dello scontro, ancora da accertare.