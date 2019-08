Disperso dopo tuffo in mare nel Trapanese

Disperso in mareun 24enne di origine tunisina che dopo avere fatto un tuffo in mare con alcuni amici davanti alla costa di Torretta Granitola, per festeggiare il Ferragosto, non è più riemerso dalle acque. Sono stati i suoi amici a lanciare l'allarme. Le ricerche, che vanno ininterrottamente avanti dalle 2 circa, sono coordinate dagli uomini della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo che in nottata sono stati coadiuvati dall'equipaggio di un velivolo dell'aeronautica militare di Birgi e dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano.