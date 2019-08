Ponte: Mattarella abbraccia familiari

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha abbracciato i familiari delle vittime prima dell'inizio della commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi ed anche al termine della cerimonia. Non tutti i familiari delle vittime hanno partecipato alla cerimonia, a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e molte ministri, tra i quali Salvini, Di Maio, Toninelli, Trenta, Tria, Stefani, Bonafede e il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti. Alcuni parenti hanno definito la commemorazione una passerella di politici ed hanno preteso che la delegazione di Atlantia e di Autostrade per l'Italia lasciasse la cerimonia.

La delegazione si era presentata sotto il tendone prima dell'inizio, ma alcuni familiari delle vittime hanno chiesto alle istituzioni che venisse allontanata. La delegazione è stata informata e per rispetto della volontà dei familiari ha lasciato il capannone della cerimonia.