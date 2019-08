Fascette nelle porte per rubare in casa

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 AGO - Fascette di plastica trasparente, quasi invisibili, infilate nella porta d'ingresso per capire se i proprietari tornano a casa la sera o sono fuori in vacanza. E' una delle nuove tecniche studiate dai topi d'appartamento, particolarmente attivi nella settimana di Ferragosto. Ad Ascoli Piceno la polizia è intervenuta in particolare nel quartiere Monticelli dopo la segnalazione di alcuni cittadini e sta ora indagando per risalire all'identità dei malintenzionati, anche attraverso lo studio di immagini registrate dalla videosorveglianza. La polizia ricorda quanto sia importante la prevenzione per arginare il fenomeno dei furti estivi, in particolare con l'aiuto del vicinato, invitato a segnalare movimenti sospetti o passaggi di estranei nei pressi dell'abitazione. (ANSA).