Allerta alto rischio roghi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Confermata anche per mercoledì 14 agosto l'allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di incendi in Sardegna. L'avviso mantiene il codice arancione in quasi tutta l'Isola, ad eccezione del Logudoro e una parte della costa dell'Ogliastra (codice giallo).

Il pericolo di roghi, dove sarà necessario l'intervento della flotta aerea, è legato alla rotazione dei venti con l'ingresso da già oggi del maestrale che soffierà sino a ferragosto con raffiche di circa 40-50 chilometri all'ora. Previsto un calo delle temperature di almeno 10 gradi.