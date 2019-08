Papa, cordoglio per vittime dei monsoni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 AGO - "Profondamente rattristato dalla notizia della tragica perdita di vite umane a causa dei monsoni degli ultimi giorni in Kerala, Karnataka, Maharashtra e Gujarat, e attento a tutti coloro che hanno perso casa e mezzi di sostentamento, Sua Santità Papa Francesco invia le sue sentite condoglianze ai parenti delle persone decedute e ai feriti. Prega per gli sforzi nei soccorsi e invoca benedizioni sulla nazione". E' quanto si legge in un telegramma inviato dal Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, a nome del Papa, alle autorità indiane.