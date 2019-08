Igor, voglio scontare la pena in Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - Norbert Feher, meglio noto come Igor "il russo", condannato all'ergastolo dal Tribunale di Bologna, per gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri tra il marzo e l'aprile del 2017, vorrebbe scontare il carcere a vita in Italia e non in Spagna, dov'è detenuto. Il killer serbo avrebbe espresso questa richiesta al suo avvocato spagnolo, Juan Manuel Martìn, durante un colloquio nel carcere di Zuera (Saragozza). La notizia è riportata dal quotidiano iberico La Comarca e dall'edizione bolognese di Repubblica. Igor è detenuto dal dicembre del 2017, quando venne catturato dopo aver ucciso due agenti della Guardia Civil e un allevatore.

In questi giorni la giustizia spagnola ha chiuso la fase istruttoria dell'inchiesta sui crimini commessi nel Paese iberico e per il 17 settembre le parti sono convocate dinnanzi al giudice: il processo, dovrebbe cominciare entro la fine dell'anno o all'inizio del 2020.