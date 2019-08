Mulsulmani, Trieste esempio integrazione

(ANSA) - TRIESTE, 11 AGO - "Trieste è uno degli esempi di città dove c'è integrazione". Così le autorità religiose islamiche di Trieste, come hanno detto , in italiano, alla cerimonia per la Festa del Sacrificio, al Centro Culturale Islamico di Trieste e Venezia Giulia Onlus. Discorso e iniziativa che ha "commosso" il sindaco, Roberto Dipiazza, presente. "Non mi aspettavo un abbraccio così - ha commentato - Trieste è città multietnica e multireligiosa. La comunità musulmana non ha mai creato alcun problema". Più affollata la cerimonia al Palaindoor di Paderno (Udine), con un migliaio di fedeli. Assente però il sindaco, Pietro Fontanini (Lega), che era stato invitato. La giunta da lui guidata aveva in precedenza risposto negativamente anche a una cena multiculturale che la comunità musulmana avrebbe voluto organizzare in via della Rosta, all'aperto. Critiche del Pd di Udine: atteggiamento di "miopia nutrita di pregiudizio", a differenza della "intelligenza o astuzia politica" di "un esponente di destra conclamata come Dipiazza.