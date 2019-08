Incidente nel Potentino, morto un bimbo

(ANSA) - POTENZA, 10 AGO - Un bimbo di circa tre anni è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada provinciale Balvano-Vietri di Potenza (Potenza). Secondo quanto si è appreso, nell'incidente sono rimasti gravemente feriti i genitori del bimbo che non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.