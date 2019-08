Visibile prima porzione nuova pila

(ANSA) - GENOVA, 9 AGO - E' visibile il primo pezzo della cosiddetta 'pila 9', il primo pilone del nuovo ponte sul Polcevera realizzato da PerGenova, joint venture tra Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo. I costruttori stanno lavorando contemporaneamente anche su altre due pile, sia la 5 che la 6, che reggeranno la prima porzione di impalcato, i cui elementi sono in parte già depositati presso il cantiere del ponte, altri in lavorazione presso gli stabilimenti Fincantieri di Genova Sestri Ponente e Castellammare di Stabia e presso il sito Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio. "Dopo le case consegnate a chi ha dovuto abbandonare la propria, i risarcimenti per le imprese e i lavoratori, le nuove strade e quelle riaperte - ha scritto il governatore Toti commentando la notizia uscita sul profilo social di PerGenova -, procede senza sosta la costruzione del nuovo viadotto".