Temporale:voragini in strada e black out

(ANSA) - GENOVA, 8 AGO - Persone intrappolate in auto in sottopassi allagati, black out, alberi abbattuti, voragini in strada. E' il bilancio del violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, che si è abbattuto per un'ora a Genova la scorsa notte. Quattro persone, due ragazze e un papà con la figlioletta, sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto. In via Berno un'auto parcheggiata è stata inghiottita da una voragine. Decine gli interventi per alberi caduti in città e nel tratto autostradale. Alla stazione ferroviaria di Brignole la metropolitana è stata allagata mentre in via Canevari una cabina Enel ha preso fuoco per un corto circuito. Disagi all'ospedale San Martino dove la circolazione interna è stata interrotta per alberi caduti. Numerosi le chiamate per persone rimaste bloccate negli ascensori per i black out. I Vigili devono ancora ultimare decine di interventi.

A Santa Margherita Ligure il sindaco Paolo Donadoni ha invitato i cittadini a restare in casa.