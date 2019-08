Società nasconde al fisco 4 mld ricavi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 8 AGO - La Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il Nucleo speciale entrate ed il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha scoperto che una società maltese operante nel settore del gioco online anche in Italia, ha omesso, negli anni d'imposta 2015 e 2016, di dichiarare ricavi per 4 miliardi di euro ed una base imponibile ai fini della Imposta unica sulle scommesse di 1 miliardo. I Finanzieri hanno accertato un'evasione all'Irap per 6 milioni, all'Ires per 47 ed alla Ius per 71. La verifica è scaturita dall'indagine che nel novembre 2018 portò a 18 fermi e al sequestro di società, siti di scommesse on line e altri beni per 723 milioni. Dall'indagine era emersa l'esistenza di un'associazione con proiezione transnazionale, costituita da soggetti legati alla 'ndrangheta, che, grazie a società estere - tra le quali quella al centro delle verifiche che poi ha cambiato compagine e ora non ha legami con la 'ndrangheta - ha esercitato abusivamente l'attività riciclando proventi illeciti.