Governo: Conte, Di Maio e Salvini annullano gli impegni

Il ministro Luigi Di Maio 'non parteciperà all'incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. L'incontro sarà comunque presieduto dal ministro Alfonso Bonafede'. Lo rendono noto fonti M5s. È rimandata anche la riunione con gli attivisti in programma per questa sera a Bologna.

Sulla stessa linea il ministro Salvini: dopo le due tappe di ieri 'dell'Estate italiana tour', ha annullato anche quelle in programma per oggi in Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno ha cancellato sia il comizio a Fossacesia Marina alle 10 sia quello si San Salvo Marina alle 17. Resta invece confermato al momento l'appuntamento di stasera alle 21.30 a Pescara.

Anche la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fissata per oggi alle ore 11 a Palazzo Chigi, è rinviata a data da destinarsi.

Oggi è possibile che ci sia un incontro tra i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.