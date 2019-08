Cc ucciso: al via perizie

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - E' iniziato oggi il lavoro dei carabinieri del Ris sui reperti raccolti ieri nella stanza 109 dell'albergo dove hanno soggiornato i due americani accusati dell'omicidio di Mario Cerciello Rega. Tracce ematiche da comparare, impronte digitali e altri prelievi verranno analizzati dagli specialisti dell'Arma per ricostruire i movimenti dei due nella stanza dell'hotel che dista circa 80 metri dal luogo dell'omicidio. All'attenzione degli inquirenti anche il coltello utilizzato da Finningan Lee Elder per colpire Cerciello: chi indaga vuole capire se è stato solo Elder a maneggiarlo e a occultarlo nel controsoffitto della stanza o se anche Christian Gabriel Natale Hjorth ha avuto un ruolo attivo in questo ambito. I risultati degli esami tecnici sono attesi per le prossime settimane.