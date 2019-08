Via a sgombero centro sociale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 6 AGO - È cominciato intorno alle 5.30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 in via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di Bologna.

Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall'edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti. Chiuse alla circolazione le via adiacenti alla struttura: una parte di via Bolognese, la rotonda Alex Langer, via Fioravanti e via Tibaldi.

Una parte degli attivisti è ancora all'interno, tre o quattro sono seduti sul tetto dell'ex mercato ortofrutticolo e sventolano bandiere.

Nel cortile del centro sociale, dove ci sono anche i Vigili del fuoco, è stata fatta entrare una ruspa. Quando il mezzo é entrato in azione, gli attivisti all'esterno, radunati in un parco, hanno iniziato a spingere le reti che delimitano l'area esterna dell'edificio. Accanto a loro la polizia in tenuta anti sommossa.