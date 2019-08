Rissa e accoltellamenti, quattro feriti

(ANSA) - FABRIZIA (VIBO VALENTIA), 6 AGO - E' di quattro feriti, tutti venditori ambulanti, il bilancio di una rissa con accoltellamento avvenuta stamane nella piazza principale di Fabrizia, centro delle Serre Vibonesi, nel giorno in cui è previsto lo svolgimento del mercato settimanale.

Non si esclude che i motivi che hanno portato alla rissa poi degenerata con aggressione a colpi di coltello siano da ricondurre a questioni di tipo privato scoppiate tra alcuni proprietari delle bancarelle, probabilmente in relazione all'occupazione dei suoli dove esporre le proprie mercanzie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno disposto il trasferimento dei feriti tra gli ospedali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Catanzaro. Non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte. Due di loro sono stati portati nel nosocomio del capoluogo.

Sulla dinamica della rissa, i cui contorni non sono ancora chiari, indagano i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno.