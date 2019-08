Molesta bimba al parco,denunciato 87enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 6 AGO - Ha molestato una bambina che stava giocando con la cuginetta in un parco a Reggio Emilia.

Protagonista della vicenda, avvenuta ieri intorno alle 15.30, un uomo reggiano di 87 anni denunciato dai Carabinieri con l'accusa di tentata violenza sessuale.

L'anziano è stato fermato dai militari, di pattuglia nel parco, cui la piccola si è rivolta dopo essere riuscita a divincolarsi, grazie all'intervento della cugina accorsa in sua difesa, e ad allontanarsi.

L'uomo - che si trovava ancora al parco quando è stato raggiunto dai carabinieri - è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso e poi denunciato.