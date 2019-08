Meteo: da oggi peggiora al Nord, fino a 40 gradi al Sud

In arrivo, da oggi a giovedì, un peggioramento del tempo nel Nord Italia e in Toscana, mentre al Sud una nuova ondata di caldo porterà le temperature massime a superare i 40 gradi nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Il weekend, secondo le prime indicazioni, dovrebbe essere all'insegna del sole ovunque, con caldo in intensificazione. Queste le previsioni di Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com. "Dopo un weekend ben soleggiato e con caldo nella norma - spiega - la situazione meteorologica tornerà gradualmente a peggiorare da martedì a partire dalle regioni settentrionali, il tutto per l'afflusso di aria più umida e instabile di origine atlantica che raggiungerà anche le Alpi e il Nord Italia". La fase più instabile è attesa mercoledì, con temporali che dalle Alpi raggiungeranno anche le medio-basse pianure del Nord-Ovest e dove i fenomeni potrebbero talora risultare intensi e accompagnati anche da possibili grandinate e improvvise raffiche di vento. Entro la notte su giovedì il tempo peggiorerà anche su Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana, poi giovedì mattina tra Umbria e alte Marche, anche in questo caso con possibili acquazzoni e veloci temporali. Ben diverso lo scenario meteorologico del Sud Italia, dove l'approfondimento di una circolazione depressionaria sulle Isole britanniche, favorirà il rinforzo dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centrale e sul Sud Italia: l'arrivo di masse d'aria calda di matrice subtropicale determineranno così una nuova intensa ondata di caldo sulle regioni meridionali della nostra Penisola e sulle Isole maggiori, segnatamente a partire da mercoledì".