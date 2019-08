Fondi Lega: no a ricusazione, si va a sentenza

È stata bocciata la richiesta di ricusazione avanzata dall'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito - imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali - nei confronti dei giudici dell'intero collegio della Cassazione. I giudici sono riuniti in camera di consiglio e la sentenza è quindi prevista in serata.

I giudici sono chiamati a decidere sulle condanne e il sequestro di 49 milioni, emesse dalla Corte d'Appello di Genova il 26 novembre scorso. Belsito e l'ex leader del Carroccio sono stati condannati in appello rispettivamente a 3 anni e 9 mesi e ad un anno e 10 mesi.