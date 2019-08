Segregata e stuprata per giorni da ex

(ANSA) - ROMA, 5 AGO -Segregata, picchiata e violentata per tre giorni. E' l'incubo vissuto da una 28enne, rapita dal suo ex, un 30enne albanese con precedenti di polizia. L'uomo, irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. La vittima degli abusi è riuscita a salvarsi lanciandosi dall'auto in corsa. Una volta in fuga è stata salvata da passanti e guardie giurate di un centro commerciale, che l'hanno difesa dal ritorno del suo aguzzino.