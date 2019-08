Sardegna, via nomi dei Savoia da strade

(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - Sono otto le amministrazioni locali della Sardegna che nel corso degli anni, a partire dal periodo '70-'80, hanno eliminato dalle strade e dalle piazze, stanno per farlo, i nomi legati alla dinastia dei Savoia.

L'ultimo caso è quello di Mamoiada (Nuoro), a fine luglio, mentre a Scano di Montiferro (Oristano) l'iter, avviato ad aprile, è in corso attraverso un'azione partecipativa che coinvolge i cittadini e le imprese.

In passato, analoga scelta fu compiuta a Bauladu (Oristano) e successivamente a Siligo (Sassari), Galtellì, Oniferi, Orune e Lula, tutti nel Nuorese. Nel 2017 la stessa decisione venne assunta a Lanusei, ma la prefettura di Nuoro, cui competeva un parere vincolante, oppose il diniego. "Nessuno dovrebbe interferire e negare alle comunità locali il diritto di intitolare come meglio crede le proprie strade", dice il sindaco di Bauladu Davide Corriga, presidente dell'associazione Corona de Logu